Рязанский цирк создаст портреты цирковым артистам, сражавшимся в Великой Отечественной войне

Рязанский цирк присоединился к Всероссийской социально-патриотической акции «Портрет циркового героя». Об этом сообщается в телеграм-канале «Рязанский цирк».

Акцию запустила Российская государственная цирковая компания в преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Проведена большая работа с привлечением региональных архивов для поиска и сбора информации. Акция проходит при поддержке фонда «Защитники Отечества».

С декабря 2024 года по апрель 2025 года во всех филиалах Росгосцирка участники акции создадут портреты, посвященные цирковым артистам, которые сражались за Родину в годы Великой Отечественной войны, а также участникам Специальной военной операции.

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Рязанский цирк приглашает принять участие в акции учреждения художественного образования, студии детского художественного творчества.

По итогам акции «Портрет циркового героя» в фойе Рязанского цирка пройдет выставка художественных работ.

Подробности можно уточнить по телефону: 8-906-647-70-55.