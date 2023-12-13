Рязанский ансамбль танца «Верес» завоевал награды международного конкурса

Образцовый ансамбль танца «Верес» (педагоги Шарова Ирина Ивановна, Мешихина Юлия Геннадьевна) Рязанского городского Дворца детского творчества принял участие в Финальном Международном конкурсе-фестивале детского, юношеского и взрослого творчества «Кубок России» (г. Москва).
В конкурсе приняли участие 27 коллективов из разных городов России.
Ансамбль танца «Верес» представляли 55 детей.
Коллектив завоевал высшую награду Гран-при:
— народно-стилизованный танец «Тропотать» /гр. Родничок 10-12 лет/;
— эстрадный танец «Раз дощечка, два дощечка» /10-12 лет/;
— народно-стилизованный танец «Ох» /13-15 лет/.
Также «Верес завоевал звание Лауреата I степени:
— народно-стилизованный танец «Цеплялка» /7-10 лет/;
— эстрадный танец «Ранехонько» /гр. Родничок 10-12 лет/;
— эстрадный танец «По водицу» /7-10 лет/;
— народно-стилизованный танец «А я выйду за дорогу» /10-12 лет/;
— эстрадный танец «Вьюн» /13-15 лет/.