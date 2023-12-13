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Рязанский ансамбль танца «Верес» завоевал награды международного конкурса

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Образцовый ансамбль танца «Верес» (педагоги Шарова Ирина Ивановна, Мешихина Юлия Геннадьевна) Рязанского городского Дворца детского творчества принял участие в Финальном Международном конкурсе-фестивале детского, юношеского и взрослого творчества «Кубок России» (г. Москва).

В конкурсе приняли участие 27 коллективов из разных городов России.

Ансамбль танца «Верес» представляли 55 детей.

Коллектив завоевал высшую награду Гран-при:

— народно-стилизованный танец «Тропотать» /гр. Родничок 10-12 лет/;

— эстрадный танец «Раз дощечка, два дощечка» /10-12 лет/;

— народно-стилизованный танец «Ох» /13-15 лет/.

Также «Верес завоевал звание Лауреата I степени:

— народно-стилизованный танец «Цеплялка» /7-10 лет/;

— эстрадный танец «Ранехонько» /гр. Родничок 10-12 лет/;

— эстрадный танец «По водицу» /7-10 лет/;

— народно-стилизованный танец «А я выйду за дорогу» /10-12 лет/;

— эстрадный танец «Вьюн» /13-15 лет/.

Рязанский ансамбль танца «Верес» завоевал награды международного конкурса
Рязанский ансамбль танца «Верес» завоевал награды международного конкурса

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