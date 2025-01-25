Рязанские священники прошли курс по пастырскому окормлению участников боевых действий

Клирики Рязанской епархии завершили обучение, направленное на подготовку к пастырскому окормлению военнослужащих, участвующих в боевых действиях, и их последующей реабилитации. Краткий курс, состоявшийся 23 января в конференц-зале Иоанно-Кронштадтского храма, был посвящён духовной и социально-психологической поддержке бойцов, вернувшихся из зоны проведения СВО.

Курс провёл настоятель храма преподобного Серафима Саровского села Льгово, протоиерей Георгий Чернышов, обладающий профессиональными знаниями в области клинической психологии и проходящий обучение по специальности военного психолога. Отец Георгий имеет личный опыт службы в Вооружённых силах, что позволяет ему эффективно обучать священнослужителей взаимодействию с военными.

В рамках обучения обсуждались особенности психологии стресса боевых травм, методы духовной и психологической реабилитации, а также работа с семьями военнослужащих. Священники узнали, как избежать распространённых ошибок при общении с бойцами, пережившими тяжёлый опыт, и как создавать условия, способствующие их восстановлению.

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Особый акцент был сделан на «психологическом карантине» — среде, где возвращающимся с фронта военнослужащим легче адаптироваться к мирной жизни. Также обсуждались задачи и этапы реадаптации, включая духовно-нравственную помощь.

Участники курса отметили значимость подобных занятий, подчеркнув необходимость понимания психологического и духовного состояния военнослужащих. Многие из присутствующих священнослужителей выразили желание продолжать обучение и углублять свои знания в этой области, сообщает пресс-служба Рязанской епархии.