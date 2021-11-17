Рязанские семьи, в которых родился ребёнок, получают поддержку

Рязанская область продолжает оказывать поддержку семьям при рождении в них детей в рамках реализации национального проекта «Демография». Об этом сообщило региональное министерство труда и соцзащиты населения.

На оказание финансовой поддержки таким семьям за девять месяцев текущего года направлены выплаты на общую сумму 1421,8 млн. руб., свыше 16,2 тыс. семей с детьми охвачены поддержкой.

В зависимости от очередности рождения детей родителям предоставлены:

— ежемесячная выплата на первого ребенка (до достижения им возраста трех лет) при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения. Размер денежной выплаты при обращении в 2021 г. — 10 734 руб. Данным видом поддержки охвачены 9 255 семей на сумму 756,7 млн. руб.;

— ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка или последующего ребенка (до достижения им возраста трех лет). Право на пособие имеют семьи со среднедушевым доходом в месяц ниже величины среднедушевого денежного дохода населения Рязанской области (28 725,8 руб.). Назначается выплата в размере 10 899 руб. С начала 2021 г. воспользовались мерой поддержки 6 349 семей на сумму 619,8 млн. руб.;

— региональный материнский капитал, направленный на улучшение жилищных условий многодетных семей. Право на него имеют матери, родившие или усыновившие третьего или последующего ребенка (в период с 01.01.2019 по 31.12.2021), а также отцы, являющиеся единственными усыновителями третьего или последующего ребенка. В целях осуществления последовательной поддержки семей при рождении детей региональный материнский капитал предоставляется при рождении ребенка, следующего за тем ребенком, который учитывался при возникновении права на материнский капитал за счет средств федерального бюджета.

Размер материнского капитала с 01.01.2021 — 74 915,69 руб. (ежегодно индексируется). По состоянию на 31.10.2021 воспользовались средствами материнского капитала 611 семей на сумму 45,3 млн. рублей.

Кроме того, семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы ОМС выполняются циклы ЭКО. По оперативным данным ТФОМС Рязанской области по состоянию на 01.11.2021 приняты к оплате 663 циклов ЭКО на общую сумму 51,7 млн. руб.

На реализацию регионального проекта в текущем году из федерального и областного бюджета выделено 1,9 млрд. руб. (1,7 млрд. руб. — федеральный бюджет, 216 млн. руб. — областной бюджет).

За январь–октябрь 2021 г. в регионе родился 6 791 ребенок, в т. ч. 2489 первенцев, 1 667 детей из числа третьих и последующих детей.

Работа по реализации регионального проекта в Рязанской области продолжается

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