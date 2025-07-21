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Экономика и бизнес

Рязанские компании вошли в число лучших экспортеров ЦФО

Анастасия Мериакри

Российский центр экспорта (группа ВЭБ.РФ) объявил призеров всероссийской премии «Экспортер года» в Центральном федеральном округе. Конкурс проводится ежегодно в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» при поддержке Минпромторга России, Минэкономразвития России, Минсельхоза России. Победителями в ЦФО стали 44 компании сектора МСП, а также крупные промышленные предприятия, достигшие значительных успехов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, услуг и интеллектуальной продукции.

Рязанская компания «ЭРА», производящая весь спектр вентиляционных устройств и комплектующих, стала призером в номинациях «Экспортер года в сфере промышленности» в категории «Крупный бизнес» и «Новая география». В номинация «Экспортер года в сфере промышленности» в категории «Малое и среднее предпринимательство» лучшей стал «А-Гласс ПРО» ― поставщик стеклопакетов, закаленного стекла, листового стекла и зеркал. Предприятие также стало лауреатом в номинации «Прорыв года».

Успехов в области внешней торговли компании добились при поддержке Рязанского центра экспорта Агентства развития бизнеса и регионального министерства экономического развития. Благодаря ей «ЭРА» и «А-Гласс ПРО» не раз представляли регион на бизнес-миссиях и зарубежных выставках. «Это позволило им установить прямые контакты с иностранными покупателями и заключить выгодные контракты. Кроме того, сотрудники компаний регулярно получают в центре экспорта господдержку в виде консультационной и юридической помощи, проходят курсы повышения квалификации в области ведения экспортной деятельности, пользуются услугами государственной цифровой платформы «Мой экспорт». Из числа компаний, занявших первые места по итогам окружного этапа, будут выбраны лучшие экспортеры страны. Уверена, что у наших компаний высокие шансы на очередную победу», ― отметила заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова на своей странице в соцсети.

Награждение всероссийского этапа премии «Экспортер года» состоится на Международном экспортном форуме «Сделано в России» в Москве 21 октября.

Рязанские компании вошли в число лучших экспортеров ЦФО Рязанская компания «ЭРА», производящая весь спектр вентиляционных устройств и комплектующих, стала призером в номинациях «Экспортер года в сфере промышленности» в категории «Крупный бизнес» и «Новая география». В номинация «Экспортер года в сфере промышленности» в категории «Малое и среднее предпринимательство» лучшей стал «А-Гласс ПРО».
Рязанские компании вошли в число лучших экспортеров ЦФО Рязанская компания «ЭРА», производящая весь спектр вентиляционных устройств и комплектующих, стала призером в номинациях «Экспортер года в сфере промышленности» в категории «Крупный бизнес» и «Новая география». В номинация «Экспортер года в сфере промышленности» в категории «Малое и среднее предпринимательство» лучшей стал «А-Гласс ПРО».

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