Рязанские энергетики восстановили энергоснабжение 80% потребителей, оставшихся без света из-за ветра

На утро 1 декабря в Рязанской области восстановлено электроснабжение большинства населённых пунктов. Об этом сообщила пресс-служба «Рязаньэнерго».

— Полностью последствия технологических нарушений на энергообъектах, вызванные непогодой, будут устранены 1 декабря, к обеду, — говорится в сообщении компании.

30 ноября из-за сильного ветра энергетики Рязани и области, а также некоторых других регионов России были вынуждены работать в авральном режиме.

Ремонт вели 395 сотрудников, всего задействовано 99 бригад, 145 единиц техники. Социально значимые объекты подключали к резервным источникам электроснабжения.

О случаях отключения можно сообщить по единому бесплатному телефону контакт-центра Россети: 8-800-220-0-220.