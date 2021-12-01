Рязанские энергетики восстановили энергоснабжение 80% потребителей, оставшихся без света из-за ветра

На утро 1 декабря в Рязанской области восстановлено электроснабжение большинства населённых пунктов. Об этом сообщила пресс-служба «Рязаньэнерго».
30 ноября из-за сильного ветра энергетики Рязани и области, а также некоторых других регионов России были вынуждены работать в авральном режиме.
Ремонт вели 395 сотрудников, всего задействовано 99 бригад, 145 единиц техники. Социально значимые объекты подключали к резервным источникам электроснабжения.
О случаях отключения можно сообщить по единому бесплатному телефону контакт-центра Россети: 8-800-220-0-220.