Среда, 9 августа, 2023
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Рязанские гребцы успешно выступили на Кубке братьев Агеевых в Москве

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Со 2 по 6 августа на гребном канале «Москва» прошел Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ.

Участие в нем приняли сильнейшие спортсмены сборных России, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.

Рязанцы стали победителями и призерами в следующих дисциплинах:

«Золото»:

Евгений Бахрушин и Матвей Арсенов в С-4 500 м (юниоры до 19)

Матвей Литвинов в К-4 500 м (юниоры до 19) и К-4 200 м (MIX до 19)

Захар Петров в С-1 4×200м и К-1 + С-1 (юниоры и юниорки до 23)

Матвей Арсенов в С-4 200 м (MIX до 19)

Евгений Луканцов в К-1 +С-1 (мужчины и женщины) 4×200м и К-1 200 м

«Серебро»:

Василий Худоба в С-4 200 м (MIX до 19) и С-4 500 м (юниоры до 19)

Евгений Луканцов в суперфинале К-1 200 м

Матвей Максяев в К-1 +С-1 (юноши и девушки до 17) 4×200м

Матвей Арсенов в С-1 4×500м и С-2 200 м (MIX до 19)

Матвей Литвинов К-2 200 м (MIX до 19)

Евгений Бахрушин и Матвей Арсенов С-2 200 м (юниоры до 19)

«Бронза»:

Матвей Литвинов в К-2 200 м (юниоры до 19).

О результатах рязанских спортсменов сообщила пресс-служба Минспорта Рязанской области.

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