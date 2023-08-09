Рязанские гребцы успешно выступили на Кубке братьев Агеевых в Москве

Со 2 по 6 августа на гребном канале «Москва» прошел Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ.
Участие в нем приняли сильнейшие спортсмены сборных России, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.
Рязанцы стали победителями и призерами в следующих дисциплинах:
«Золото»:
Евгений Бахрушин и Матвей Арсенов в С-4 500 м (юниоры до 19)
Матвей Литвинов в К-4 500 м (юниоры до 19) и К-4 200 м (MIX до 19)
Захар Петров в С-1 4×200м и К-1 + С-1 (юниоры и юниорки до 23)
Матвей Арсенов в С-4 200 м (MIX до 19)
Евгений Луканцов в К-1 +С-1 (мужчины и женщины) 4×200м и К-1 200 м
«Серебро»:
Василий Худоба в С-4 200 м (MIX до 19) и С-4 500 м (юниоры до 19)
Евгений Луканцов в суперфинале К-1 200 м
Матвей Максяев в К-1 +С-1 (юноши и девушки до 17) 4×200м
Матвей Арсенов в С-1 4×500м и С-2 200 м (MIX до 19)
Матвей Литвинов К-2 200 м (MIX до 19)
Евгений Бахрушин и Матвей Арсенов С-2 200 м (юниоры до 19)
«Бронза»:
Матвей Литвинов в К-2 200 м (юниоры до 19).
О результатах рязанских спортсменов сообщила пресс-служба Минспорта Рязанской области.