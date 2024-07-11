Четверг, 11 июля, 2024

Рязанская область готовится собрать рекордный урожай

Автор: 7info7

Опубликовано

Фото с сайта правительства Рязанской области.

Павел Малков заявил о полной готовности региона к старту уборочной кампании. По его словам, аграрный сектор располагает всеми ресурсами для успешного проведения работ и рассчитывает на рекордные сборы. Об этом сообщается на сайте правительства.

Глава региона отметил, что в этом году посевные площади в регионе значительно увеличились. Аграриям предстоит убрать урожай с 717 тысяч гектаров, засеянных зерновыми и зернобобовыми культурами, и 272 тысячи гектаров, занятых масличными. Для этого будет задействовано порядка полутора тысяч комбайнов.

Аграрии региона планируют собрать около 3 миллионов тонн зерновых и не менее 500 тысяч тонн масличных культур. По словам Малкова, вся необходимая техника готова к работе. Перебоев с поставками горюче-смазочных материалов не ожидается.

Власти Рязанской области уверены, что благодаря слаженной работе и благоприятным погодным условиям удастся добиться результатов и внести весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Касимовец потерял на ложных инвестициях 1,2 млн рублей

Потушившего свечи в церкви мужчину направят на лечение

В Шиловском районе в аварии пострадали женщина и 6-летний ребенок

Священники рассказали, почему не стоит просить помощи у усопших

Летное училище в Сасове возглавил Константин Соколов

Затонувшую баржу весом 50 тонн вытащили из акватории Оки в Кадомском районе

Головин прокомментировал победу Иголкина на праймериз «Единой России»

В Касимове в дом пожилой женщины залез грабитель

Какие внутренние демоны есть у каждого знака Зодиака и как не позволить им взять над собой власть

Разведка узнала о планах Запада в отношении Зеленского

В Рязани неизвестные испортили дверной замок матери грудного ребёнка

«Мистическую Тулу» открывает для рязанцев Tele2