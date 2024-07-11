Рязанская область готовится собрать рекордный урожай

Павел Малков заявил о полной готовности региона к старту уборочной кампании. По его словам, аграрный сектор располагает всеми ресурсами для успешного проведения работ и рассчитывает на рекордные сборы. Об этом сообщается на сайте правительства.

Глава региона отметил, что в этом году посевные площади в регионе значительно увеличились. Аграриям предстоит убрать урожай с 717 тысяч гектаров, засеянных зерновыми и зернобобовыми культурами, и 272 тысячи гектаров, занятых масличными. Для этого будет задействовано порядка полутора тысяч комбайнов.

Аграрии региона планируют собрать около 3 миллионов тонн зерновых и не менее 500 тысяч тонн масличных культур. По словам Малкова, вся необходимая техника готова к работе. Перебоев с поставками горюче-смазочных материалов не ожидается.

Власти Рязанской области уверены, что благодаря слаженной работе и благоприятным погодным условиям удастся добиться результатов и внести весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны.