Рязанская команда «Айседора Дункан» прошла в Первую лигу КВН

Команда Рязанского госуниверситета имени С. А. Есенина «Айседора Дункан» по итогам международного фестиваля КВН в Сочи прошла в Первую лигу. Основная цель Первой лиги КВН – подготовка команд к выступлению в Высшей лиге КВН на «Первом канале».

Первая лига проходила в разных городах России – в Воронеже, Казани, Рязани, Тюмени, Санкт-Петербурге, Уфе. С 2022 до 2025 года все игры этой Лиги будут проходить в Перми.

Ранее «Айседора Дункан» одержала победу в Международной телевизионной лиги КВН. Также команда РГУ стала победителем летнего музыкального фестиваля «Поющий Косопуз — 2022» и сезона Официальной Рязанской лиги МС КВН.