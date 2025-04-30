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Рязань
Изображение от prostooleh на Freepik
Происшествия

Рязанка рассказала о странном человеке, который просит «послушать сердечко»

Алексей Самохин

Жительница Рязани рассказала о встрече с человеком, который ходит по улицам города и просит «послушать ваше сердечко». Соответствующий пост опубликовал телеграм-канал «Рязань.Происшествия».

Женщина встретила его в парке у дома № 41 по Московскому шоссе.

— Он идет и говорит сам с собой, затем он быстро пошел на меня со словами: Я желаю вам здоровья и денег побольше и всего самого хорошего. Подошел прямо ко мне, тыкнул пальцем в грудь и сказал те же слова: разрешите послушать ваше сердечко, — описывает случившееся рязанка.

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Автор сообщения отмечает, что как взрослая женщина сумела дать мужчине отпор и просит предупредить детей.

— Я женщина взрослая, дала отпор ему. И он вроде как не агрессивный. Прошу родителей, особенно девочек, разъясните детям, что не нужно его слушать, по возможности обойти его, не смеяться над ним. Видно, что человек больной, — пишет рязанка.

По описанию, мужчине менее 40 лет, рост «примерно 170-174 см, темноволосый, немного кудрявый. Кожа смуглая, глаза карие. Не толстый особо, но обрюзгший, немного как полный».

— Нужно быть осторожными, так как неизвестно на что такие люди способны. Тихие они или нет, — считает автор сообщения.

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