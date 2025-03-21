Рязанка показала фронтовые снимки и документы деда-участника Великой Отечественной войны

Онлайн-акция «Свидетели поры огневой» стартует! Информационное агентство 7info предлагает жителям Рязанской области показать семейные реликвии, связанные с родственниками-участниками Великой Отечественной войны и тружениками тыла, а также рассказать о судьбах и подвигах героев. Проект реализуется в преддверии празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а также в рамках Года защитника Отечества в России.

Первый материал, который мы публикуем в рамках акции в 2025 году, нам прислала Любовь Чистова, внучка участника Великой Отечественной войны Михаила Чистова. Семья Любови бережно хранит фотографии фронтовика и его документы.

Чистов Михаил Дмитриевич родился 31 октября 1926 года в селе Перкино Спасского района. В вооружённые силы СССР был призвал в возрасте 17 лет. С ноября 1943 года по май 1946 года проходил службу в зенитном артполку 1880. Охранял стратегические важные объекты — подступы к бакинской нефти. Военное дело продолжил и после Великой Отечественной войны. До октября 1950 года служил на Дальнем Востоке.

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На обратной стороне одной из фронтовых фотографий Михаила Дмитриевича есть трогательная надпись. Благодаря ей внучка фронтовика смогла найти родных его сослуживца Кубы И. М. (на фото слева). Потомков боевого товарища Михаила Чистова разыскали благодаря акции «Бессмертный полк». Любовь Чистова связалась с внучкой И. Кубы, та подтвердила, что на фото — её дедушка. Такой фотографии у семьи фронтовика не было.

В центре — Чистов М. Д., слева — Куба И. М.,

справа — Воинов А. А.

Участник Великой Отечественной войны Михаил Дмитриевич Чистов ушёл из жизни 29 сентября 2014 года. В память о нём в семье хранятся подлинные документы, которые напоминают о боевом пути героя.

Отметим, что Любовь Чистова поделилась с нами фотографией и фронтовой историей другого своего дедушки. Её мы опубликуем в ближайшее время.

Примите участие в акции «Свидетели поры огневой». В период до 1 мая присылайте на почту svideteliporyognevoy@yandex.ru фотографии ваших семейных реликвий и сопроводительный рассказ о фронтовиках и тружениках тыла, которым они принадлежали или принадлежат. Все фото и истории будут опубликованы на сайте 7info.ru и в наших социальных сетях под хештегом #СвидетелиПорыОгневой.