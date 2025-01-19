Рязанка, нуждаясь в мужском внимании, организовала в квартире наркопритон

Жительница Рязани, нуждаясь в мужском внимании, организовала в своей квартире наркопритон. Об этом сообщает региональная полиция в телеграм-канале.

Выяснилось, что в квартире на улице Песочинской регулярно употребляют наркотические средства. 42-летняя рязанка позволяла мужчинам употреблять наркотические вещества в своей квартире взамен на общение с ней. Характерно, что сама одинокая женщина воздерживалась от наркопотребления.

В квартире задержали 3 человек, находившихся под воздействием наркотиков. В отношении них составлены протоколы по статье «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ».

Реклама

На хозяйку квартиры возбуждено уголовное дело по статье «Организация или содержание притона для потребления наркотических средств». Максимальное наказание, грозившее женщине, — 4 года лишения свободы.