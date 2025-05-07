«Рязаньэнерго» осветило Мемориальный парк к 80-летию Победы

Сотрудники филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Рязаньэнерго» провели большую работу по благоустройству Мемориального парка в Рязани в преддверии празднования 80-летия Великой Победы. Об этом сообщается на сайте администрации города.
Энергетики установили 30 современных светильников (8 уличных и 22 влагозащищённых), 8 кронштейнов, проложили более 1000 метров кабеля и 50 метров самонесущего изолированного провода. Особое внимание уделено освещению памятника «Память павшим воинам» – для подсветки звонницы с колоколами смонтированы два мощных прожектора.
Мемориальный парк был создан в 1985 году к 40-летию Победы на месте бывшего воинского кладбища. Сегодня здесь расположены Аллея Памяти, мемориал «Память воинам-героям», Стена памяти с бронзовыми барельефами и Вечный огонь.
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