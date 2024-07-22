Рязаньэнерго готовится к непогоде

В Рязанской области ожидаются сильные дожди, грозы, ветер до 17 метров в секунду и град. В связи с этим в «Рязаньэнерго» введен режим повышенной готовности.

К ликвидации возможных последствий непогоды готовы 109 бригад энергетиков (336 человек и 182 единицы спецтехники). Для обеспечения электроснабжения важных объектов подготовлены резервные источники мощностью около 2,8 МВт.

Сообщить о нарушениях электроснабжения можно по телефону «Светлая линия 220» 8-800-220-0-220 (круглосуточно и бесплатно).

Также можно оставить заявку через интерактивные сервисы компании:

Сайт «Россети Центр и Приволжье»: www.mrsk-cp.ru/for_consumers/inform_about_disconnect/



Мобильное приложение «Есть свет!», которое можно скачать по ссылкам:



Android: https://clck.ru/34GkNw/



iOS: https://clck.ru/34GkNy/

При обнаружении оборванных проводов линий электропередачи нельзя приближаться к ним. Необходимо незамедлительно сообщить в «Рязаньэнерго» или МЧС.