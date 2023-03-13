«Рязаньгоргаз» подготовил сеть к прохождению паводка

Специалисты «Рязаньгоргаз» предпринимают особые меры безопасности для обеспечения бесперебойного газоснабжения объектов, расположенных в районах возможного затопления в паводковый период.

Проведено техобслуживание пунктов редуцирования газа, задвижек в колодцах, котельных и коммунально-бытовых объектов, расположенных на Острове, улицах Затинной, Рыбацкой, Лесопарковой, Старореченской, Мервинской, Речной, на проезде Речников, Окском шоссе, в Торговом городке, в селе Дядьково и посёлке Борки.

Все газифицированные объекты в этих районах находятся под постоянным наблюдением специалистов, организовано круглосуточное дежурство. В зоне вероятного подтопления газовики проводят дополнительные обходы трасс подземного газопровода.

К работе в условиях большого разлива паводковых вод подготовлен автотранспорт, создан запас необходимых материалов, с работниками предприятия проведены дополнительные инструктажи.

Главный инженер – первый заместитель гендиректора АО «Рязаньгоргаз» Сергей Вишняков отметил, что весной при оттаивании грунта возможно повреждение сварных соединений стальных труб и выход газа на поверхность.

Сергей Вишняков: «При обнаружении запаха газа нужно незамедлительно вызвать аварийную бригаду по номеру 04, с мобильного – 104»