«Рязаньгоргаз» подготовил сеть к прохождению паводка

Специалисты «Рязаньгоргаз» предпринимают особые меры безопасности для обеспечения бесперебойного газоснабжения объектов, расположенных в районах возможного затопления в паводковый период.
Проведено техобслуживание пунктов редуцирования газа, задвижек в колодцах, котельных и коммунально-бытовых объектов, расположенных на Острове, улицах Затинной, Рыбацкой, Лесопарковой, Старореченской, Мервинской, Речной, на проезде Речников, Окском шоссе, в Торговом городке, в селе Дядьково и посёлке Борки.
Все газифицированные объекты в этих районах находятся под постоянным наблюдением специалистов, организовано круглосуточное дежурство. В зоне вероятного подтопления газовики проводят дополнительные обходы трасс подземного газопровода.
К работе в условиях большого разлива паводковых вод подготовлен автотранспорт, создан запас необходимых материалов, с работниками предприятия проведены дополнительные инструктажи.
Главный инженер – первый заместитель гендиректора АО «Рязаньгоргаз» Сергей Вишняков отметил, что весной при оттаивании грунта возможно повреждение сварных соединений стальных труб и выход газа на поверхность.
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