Рязанец в пьяной ссоре до смерти избил знакомого

Уроженца Рязани будут судить за причинение смертельных травм знакомому. Подробности привели в СУ СКР по Рязанской области.

Рязанский МСО завершил расследование в отношении жителя региона 1988 года рождения. Ранее судимый мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Как выяснили следователи, 26 ноября 2022 года в селе Полково Рязанского района обвиняемый в ходе конфликта на фоне алкогольного опьянения избил своего знакомого. Потерпевший скончался в медучреждении на следующий день от полученных травм.

Суд по ходатайству следователя арестовал обвиняемого.

Следователи собрали достаточно доказательств и направили уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением в суд.

В следственном управлении напомнили, что алкоголь является одной из главных причин агрессии людей. Под влиянием спиртного конфликт может завязаться по ничтожному поводу и привести к совершению тяжких преступлений.

По закону состояние алкогольного опьянения суд может признать отягчающим обстоятельством и назначить виновному более суровое наказание.