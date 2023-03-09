Рязанец украл из супермаркета плавленый сыр, дезодоранты и зубную пасту

Патруль полиции задержал в Рязани мужчину, подозреваемого в ограблении супермаркета. Подробности привели в УМВД по Рязанской области.

Наряд отдельного батальона ППСП заметил на Московском шоссе мужчину, который убегал от женщины. Правоохранители остановили обоих. Как оказалось, 30-летний злоумышленник причастен к ограблению супермаркета.

21-летняя продавец рассказала патрульным полицейским, что заметила в торговом зале покупателя, который рассовывал по карманам товар – зубную пасту и дезодоранты. Когда посетитель торговой точки подошёл к кассам, продавец потребовала от него оплатить покупки. Мужчина проигнорировал требование и вышел на улицу, а женщина стала преследовать его.

У подозреваемого изъяли 2 упаковки плавленого сыра, 7 тюбиков зубной пасты и 6 баллонов дезодоранта. Злоумышленник задержан. Ранее мужчину судили за кражу и грабёж.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о грабеже.