Вторник, 4 октября, 2022
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Рязанец получил 10 лет колонии строгого режима за убийство

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Суд признал жителя Спасского района 1991 года рождения виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Подробности дела сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

Преступление было совершено 13 апреля 2022 года в деревне Аргамаково. Два нетрезвых мужчины поссорились, обвиняемый нанёс потерпевшему 7 ножевых ударов в шею и грудную клетку, после чего скрылся с места преступления. Пострадавший умер от ран.

Подозреваемого нашли и задержали в кратчайшие сроки.

Суд признал мужчину виновным, назначив наказание 10 лет лишения свободы в колонии строго режима.

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