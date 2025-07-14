Рязанцы завоевали медали Чемпионата России по стрельбе из лука. Об этом сообщает Минспорта Рязанской области.

В Самаре с 10 по 15 июля проходит чемпионат России по стрельбе из лука. В соревнованиях принимают участие 210 спортсменов из 27 регионов. Спортсмены СШОР «Фаворит» Михаил Поддевалин в личных финалах завоевал бронзовую медаль, Мария Гук в личных финалах завоевала серебряную медаль.

Женская сборная команда Рязанской области в упорнейшей борьбе с командой Кемеровской области завоевала золото чемпионата России по стрельбе из лука (дисциплина 3Д) со счетом 101:100. Юлия Блантер, Мария Гук и Светлана Казакова являются спортсменками СШОР «Фаворит» и спортсменами-инструкторами регионального ЦСП.