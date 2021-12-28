Рязанцы возмутились режимом работы светофора у «Глобуса»

Пользователи соцсетей высказывают недовольство режимом работы светофора у гипермаркета «Глобус». Активное обсуждение вопроса идёт в группе «Подслушано у водителей Рязани».

Люди пишут, что из-за нового режима работы светофора на перекрёстке Касимовского шоссе с улицей Советской Армии образуются пробки.

— Спасибо за новый светофор! Время 20.49, — написал рязанец, приложив скрин карты пробок на это время.

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— Да, и с утра тоже стоим… — написала рязанка.

— Все жалуются. Дурдом одним словом, — замечает другая пользовательница ВК.