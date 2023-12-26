Рязанцы стали чаще оформлять полисы ДМС и каско

Рязанские автолюбители стали чаще оформлять каско. За 9 месяцев 2023 года они заключили 9 тысяч договоров добровольного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств. Это почти в 6,5 раз больше, чем за такой же период прошлого года.

Рост популярности каско связан, в первую очередь, c ускорением продаж новых автомобилей: расширяется предложение отечественных и китайских транспортных средств. Также чаще машины стали приобретать в кредит, а кредитные требования банков по программам автокредитования предусматривают оформление страхования автокаско. Растет и доля застрахованных подержанных машин: их ценность для собственников при ограниченном предложении стала выше, а восстановительный ремонт дороже. Подорожание автозапчастей повлияло и на объем средств, который страховые компании выплачивали клиентам. Из-за роста стоимости ремонта, а также укрупнения размера выплат в связи с распространением франшиз, по которым страхователь самостоятельно оплачивает небольшие убытки, объем выплат по автокаско увеличился на 70,3%, до 9,3 млн руб.

Вырос спрос на добровольное медицинское страхование: с января по сентябрь страховщики оформили на четверть больше таких договоров, чем за 9 месяцев 2022 года — 35,8 тысяч. В частности, это корпоративные программы, что связано с желанием работодателей повысить свою привлекательность на рынке труда. При этом страховые премии по ДМС несколько снизились, что говорит о растущем спросе на программы с базовым набором рисков. Средняя стоимость полиса добровольного страхования по итогам трех кварталов составила 8,4 тысяч рублей против 11 тысяч рублей годом ранее.

В целом страховой рынок региона вырос за год на 15%, свидетельствует статистика Банка России. За 9 месяцев жители Рязанской области заключили 675,5 тысяч договоров страхования на 5,3 млрд рублей. Около 30% этой суммы пришлось на полисы ОСАГО, еще столько же — на добровольное страхование имущества, четверть — на добровольное страхование жизни. Страховые выплаты увеличились на 10,6% до 2,6 млрд рублей. Миллиард из них страховщики перечислили по полисам добровольного страхования жизни.