Рязанцы провели последний день лета с группой «ASTAKHOV»

31 августа в концертно-выставочном зале «На Грибоедова» Центра развития культуры музыкальный коллектив исполнил свои самые яркие авторские песни и известные каверы, провел интерактив со зрителями.

«Astakhov» является авторским проектом поэта и музыканта Алексея Астахова. Рязанским театралам он известен не только как звукорежиссер и композитор, но и шаман — герой спектакля Рязанского театра кукол «Пегий пес, бегущий краем моря» (постановка награждена «Золотой маской»). Напарники Алексея по группе — известные в творческих кругах города люди: Евгений Сапогов — вокалист, гитарист кавер-группы «Панацея»; Арина Муратова — клавишница, бэк-вокалистка и художница; Максим Акулин — бас-гитарист, звукорежиссер, художник по видео Рязанского театра кукол; Андрей Печерских — ударник Рязанского симфонического оркестра.

Участники рок-группы и их слушатели встретились на долгожданном молодежном проекте Вячеслава Журавлева «Туса на Грибоедова». Это новый формат творческого общения со зрителем, который уже в сентябре продолжится с рязанскими актёрами, музыкантами, художниками, хореографами, битмейкерами, операторами и другими представителями классического и неформального искусства нашего города.

По словам автора проекта, известного ивентщика и актера Вячеслава Журавлева, смыслом проекта является процесс погружения в творчество самих зрителей.

У ребят из рок-группы «Astakhov» это вышло удачно! Тем более, услышать авторское исполнение песен Алексея Астахова было интересно и приятно многим его поклонникам.

Последним теплым августовским вечером творческая группа не позволила соскучиться зрителям! «В воздухе любовь», «Ты и я», «Ангел», «Не похожи», «Чуть больше двадцати», «Никто», «Someday» и другие треки в живом исполнении Алексея Астахова создали по-настоящему уютную атмосферу, сопровождаемую мягким неоновым освещением в специально оформленном для такой вечеринки зале.

Гости концерта-диалога поддерживали музыкантов: включали фонарики на телефонах, чувствуя, на каких песнях это нужно делать. Данный жест — отклик на эмоции, энергетику, которую дарили артисты.

Завершающей нотой концерта-диалога стало приглашение зрителей сыграть и спеть с Алексеем несколько известных песен. Для новоиспеченных «музыкантов» хватило специально привезенных для этого инструментов. На несколько минут группа пополнилась «солистами» с бубенцами, джембе, трензелем, кахоном, маракасом, тамбурином. Оставшиеся на зрительских местах тоже смогли примкнуть к действу — певец попросил их помочь, задав ритм двух чередующихся притопов и одного прихлопа из песни «We Will Rock You» Queen. Так в зале произошла магия, о которой мечтает каждый артист — объединение с публикой. На память об этом неординарном рок-концерте Алексей Астахов пригласил всех присутствующих сделать общее фото.

Поклонники голоса Алексея, его текстов в соединении с мелодичным звучанием инструментов смогли услышать последний летний мощный аккорд.

Напоминаем, что все интереснейшие культурные встречи «Тусы на Грибоедова» открывает для молодых, тянущихся к творчеству людей «Пушкинская карта».