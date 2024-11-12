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Рязанцы определились, из чего приготовить лучший бутерброд

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Фото предоставлено пресс-службой АРБ

12 ноября в рамках сессии «Качество — залог успеха» подведены итоги регионального конкурса «Выбирай рязанское. Супермаркет». Конкурс организовали Агентство развития бизнеса и министерство экономического развития Рязанской области.

В нем приняли участие 14 популярных торговых марок местных производителей колбасы, хлеба и масла. 1 — 3 ноября на площадке рязанского супермаркета посетители оценивали вкус и качество продуктов и голосовали за понравившееся образцы, не зная наименования марки.

Победителями по итогам зрительского голосования стали Иоанно-Богословский мужской монастырь в номинации «Батон «Нарезной», АО «Старожиловский молочный комбинат» — в номинации «Масло сливочное», ИП Напалков Кирилл Александрович —в номинации «Колбаса «Балыковая».

«Очень приятно, что наш труд так высоко оценен жителями нашего города. Этот год достаточно сложный у всех, но мы старались и выпустили порядка восьми новых наименований сырокопченой колбасы», — рассказала главный технолог «Напалков» Галина Новикова.

Отметим, и другие участники также не останавливаются на достигнутом: например, сейчас на Старожиловском молочном комбинате разрабатывают новую рецептуру йогурта.

Рязанцы определились, из чего приготовить лучший бутерброд
Рязанцы определились, из чего приготовить лучший бутерброд
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