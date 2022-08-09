Татьяна Проводина

Рязанцев приглашают на астрономический кемпинг-фестиваль с 20 по 21 августа

Фото с сайта правительства Рязанской области

Первый астрономический кемпинг-фестиваль «Атмосфера», посвящённый 165-летию К.Э. Циолковского, пройдёт в селе Ижевское Спасского района.

Фестиваль на берегу озера Ижевское проводится для популяризации идей покорения космического пространства, основу которых заложил основоположник отечественной научной космонавтики К.Э. Циолковский.

В программе мероприятия — кинопоказы под открытым небом, встречи с известными в области астрономии людьми, прокат sup-serf и байдарок.

Также будут работать космический лекторий и крафтмаркет. Для участников фестиваля подготовили музыкальную программу. Об этом сообщает правительство Рязанской области.

Подробности о мероприятии — по ссылке.

Возрастное ограничение 6+.

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