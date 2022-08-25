Рязанцам вручили высшие муниципальные награды

25 августа в Рязанской областной филармонии состоялся торжественный приём в честь 927-летия Рязани. Участников праздника приветствовали заместитель председателя Правительства Рязанской области Артем Никитин, глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова, глава администрации Рязани Елена Сорокина.

Рязанцам, внесшим значительный вклад в развитие областного центра, Татьяна Панфилова вручила высшие муниципальные награды.

Решением Рязанской городской Думы звание «Почетный гражданин города Рязани» присвоено члену Рязанской областной организации Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России», скульптору Раисе Лысениной.

Почетным знаком «За заслуги перед городом Рязанью» награждены:

— главный врач ГБУ Рязанской области «Областная клиническая больница им. Н.А. Семашко» Людмила Сорокина;

— директор ОГБПОУ «Рязанский технологический колледж» Николай Баранов;

— управляющий Государственным учреждением — Отделением Пенсионного фонда РФ по Рязанской области Юрий Карпов;

— главный врач ГБУ Рязанской области «Областной клинический онкологический диспансер» Михаил Рязанцев;

Медали Надежды Николаевны Чумаковой в различных номинациях удостоены:

— в номинации «Управление городом» — депутат Рязанской городской Думы, замещавший с 2002 по 2018 годы руководящие должности в представительном органе города Рязани Александр Чайка;

— в номинации «Деятельность средств массовой информации» – член Рязанского регионального отделения общественной организации Союз журналистов России Нина Лисина;

— в номинации «Энергетика и жилищно-коммунальное хозяйство» — мастер участка тепловых сетей Октябрьского района МУП «Рязанское муниципальное предприятие тепловых сетей» Валерий Ханалиев;

— в номинации «Транспорт и связь» — водитель троллейбуса на регулярных городских пассажирских маршрутах 1 класса МУП города Рязани «Управление Рязанского троллейбуса» Наталия Королькова;

— в номинации «Образование» — директор МБОУ «Школа №74 имени Александра Сергеевича Соколова» Нелли Филичева;

— в номинации «Культура» — преподаватель хорового класса МБУДО «Детская музыкальная школа №5 имени В.Ф. Бобылева» Геннадий Гинзбург;

— в номинации «Спорт» — юрисконсульт МБУ «Спортивная школа «Фаворит» Илья Крючков;

— в номинации «Социальная поддержка» — генеральный директор автономной некоммерческой организации «Центр социальной помощи «Доброе дело» Ольга Постникова;

— в номинации «Экономика и финансы» — управляющий Отделением по Рязанской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу Сергей Кузнецов.

Почетная грамота муниципального образования – город Рязань вручена директору ГАУ Рязанской области «Спортивная школа Дворца спорта «Олимпийский», депутату Рязанской городской Думы Олегу Смирнову. Известный в городе меценат, Олег Смирнов передал новый автомобиль скорой помощи главному врачу городской клинической станции скорой медицинской помощи Игорю Задое.

— Каждый из тех, кто выходил сегодня на эту сцену, всей своей жизнью, всей профессиональной деятельностью заслужил и эту награду, и самое главное – уважение и признание своих земляков, — сказала Татьяна Панфилова.

Для собравшихся была подготовлена концертная программа с участием лучших коллективов города.