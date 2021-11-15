Рязанцам рассказали, как экономить на переводах

Рязанцы все реже передают друг другу наличные, отдавая предпочтение переводам. Только за первое полугодие 2021 года жители региона совершили почти 34 млн таких операций и перевели 140 млрд рублей. В этом случае нет необходимости лично встречаться, заранее снимать деньги в банкомате, а если одна из сторон забудет о получении средств, всегда можно напомнить выпиской из онлайн-банкинга.

Способов перевести деньги несколько, различается и их стоимость. И если в пределах одного банка до определенного лимита суммы поделиться своими средствами можно, как правило, бесплатно, то владельцы карт в разных банках обычно вынуждены платить комиссию. Но есть способ избежать этого – выбрать для операции Систему быстрых платежей (СБП). Эта платежная система Банка России позволяет переводить до 100 тысяч рублей в месяц без комиссии.

Для перевода достаточно знать номер телефона получателя. Также нужно, чтобы банки обоих участников были подключены к СБП, а в систему уже входит более 200 кредитных организаций, включая региональные, и платежных агентов.

Такие переводы безопасны, ведь вам не нужно никому сообщать данные своей карты, они быстры и удобны: деньги зачисляются на счет мгновенно в любое время суток, — напоминает заведующий сектором платежных систем и расчетов рязанского отделения Банка России Денис Никитин.

СБП стала альтернативой и для оплаты услуг самозанятых. Теперь не нужно думать, как заплатить репетитору, объясняющему ребенку алгебру, или кондитеру, который приготовил торт на день рождения. С 1 октября 2021 года они могут принимать оплату за свои товары или услуги через Систему быстрых платежей сразу в трех вариантах: по QR-коду, платежной ссылке или по подписке. Для этого самозанятым гражданам не нужно приобретать какое-либо специальное оборудование: для настройки такого способа получения товара нужно просто обратить в банк. Комиссия по таким платежам не будет превышать 0,4% от суммы (или не более 1,5 тысяч рублей

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