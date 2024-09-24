Иногда в счет-квитанции мы можем увидеть неожиданно большую сумму к оплате. Что делать в таких случаях, рассказали представители РГМЭК.
Ситуация может быть следствием нерегулярной или несвоевременной передачи показаний или неоплаты электроснабжения, в результате чего расчеты производятся по среднемесячному расходу электроэнергии.
Чтобы этого не допускать:
передавайте показания счетчика ежемесячно, НЕ ПОЗДНЕЕ 25 ЧИСЛА текущего месяца.
оплачивайте электропотребление в полном объеме ДО 10 ЧИСЛА месяца, следующего за истекшим расчетным месяцем.
Вы подключили дополнительные электроприборы и расход электроэнергии увеличился.
Продумайте необходимость использования всей техники и отключите необязательное.
В ходе проведения контрольной проверки Вашего прибора учета электроэнергии были сняты показания, по которым выполнен перерасчет.
В этом случае:
сверьте показания в квитанции и на счетчике;
контролируйте свой расход, своевременно передавая показания.
Счетчик вышел из строя.
Пригласите специалиста ООО «РГМЭК» для проведения технического осмотра электросчетчика.
Сотрудник компании свяжется с вами для согласования даты проведения техосмотра. При обнаружении неисправности прибора учета специалисты РГМЭК сразу же бесплатно произведут его замену.
До замены счетчика расход электричества определяется расчетным способом.
Если же в ходе технического осмотра подтвердится исправность вашего прибора учета, расход электроэнергии будет определяться по его показаниям.
Владельцам жилых домов (домовладений) в Рязани по вопросам проверки работы приборов учета электроэнергии необходимо обращаться в сетевую организацию ГУП РО «РГРЭС».