Иногда в счет-квитанции мы можем увидеть неожиданно большую сумму к оплате. Что делать в таких случаях, рассказали представители РГМЭК.

Ситуация может быть следствием нерегулярной или несвоевременной передачи показаний или неоплаты электроснабжения, в результате чего расчеты производятся по среднемесячному расходу электроэнергии.

Чтобы этого не допускать:

передавайте показания счетчика ежемесячно, НЕ ПОЗДНЕЕ 25 ЧИСЛА текущего месяца.

Способы передачи показаний.

оплачивайте электропотребление в полном объеме ДО 10 ЧИСЛА месяца, следующего за истекшим расчетным месяцем.

Способы оплаты.

Вы подключили дополнительные электроприборы и расход электроэнергии увеличился.

Продумайте необходимость использования всей техники и отключите необязательное.

В ходе проведения контрольной проверки Вашего прибора учета электроэнергии были сняты показания, по которым выполнен перерасчет.

В этом случае:

сверьте показания в квитанции и на счетчике;

контролируйте свой расход, своевременно передавая показания.

Счетчик вышел из строя.

Пригласите специалиста ООО «РГМЭК» для проведения технического осмотра электросчетчика.

Сотрудник компании свяжется с вами для согласования даты проведения техосмотра. При обнаружении неисправности прибора учета специалисты РГМЭК сразу же бесплатно произведут его замену.

До замены счетчика расход электричества определяется расчетным способом.

Если же в ходе технического осмотра подтвердится исправность вашего прибора учета, расход электроэнергии будет определяться по его показаниям.

Владельцам жилых домов (домовладений) в Рязани по вопросам проверки работы приборов учета электроэнергии необходимо обращаться в сетевую организацию ГУП РО «РГРЭС».