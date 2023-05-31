Среда, 31 мая, 2023
На главнуюНовости Рязани

Рязанцам предлагают новый инструмент сбережения финансов

7info7

Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект о программе долгосрочных сбережений граждан. Она направлена на защиту их интересов: благодаря участию в программе россияне смогут сформировать финансовую подушку безопасности или получать доход в будущем.

Программа предусматривает софинансирование накоплений граждан – в течение трёх лет государство будет удваивать любую сумму, вложенную участником, в пределах 36 тысяч в год. Предполагается, что воспользоваться ПДС сможет любой гражданин с 18 лет. Для этого нужно будет заключить договор с негосударственным пенсионным фондом. Сбережения будут застрахованы на 2,8 млн рублей, что вдвое больше, чем предлагают на сегодняшний день банки.

«Программа долгосрочных сбережений даст гражданам возможность сформировать и получать дополнительные гарантии финансовой стабильности в будущем», – отметил министр финансов Антон Силуанов.

В законопроекте предусмотрены стимулирующие меры для участников. Одна из них – возможность получить налоговый вычет до 52 тысяч рублей ежегодно при уплате взносов до 400 тысяч рублей в год.

Распорядиться сбережениями можно будет через определённый период участия в программе. Минимальный срок договора составит 15 лет. Но и до истечения этого времени выплаты смогут получить те, кто вышел на пенсию. Также средства можно будет забрать в любой момент при особых жизненных обстоятельствах – если требуются деньги на дорогостоящее лечение или образование детей.

На сегодняшний день, по информации рязанского отделения «Банка России», жители региона активно пользуются банковскими вкладами. Так, на 1 апреля 2023 года рязанцы хранили в банках 208,1 млрд рублей. За год сумма увеличилась на 15,8%.
Программа долгосрочных сбережений станет альтернативой банковским вкладам. В случае окончательного принятия документ вступит в силу с 1 января 2024 года.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Малков отменил введённый из-за коронавируса режим повышенной готовности в Рязанской области

Режим повышенной готовности отменяется со 2 июня в связи с улучшением санитарно-эпидемиологической обстановки.

КСП внесла представление и. о. мэра Рязани Виталию Артёмову

Представление внесено в итоге завершившейся проверки расходования средств на благоустройство Лыбедского бульвара.

СРЗП предлагает ввести единые правила захоронения погибших воинов в ходе СВО

Председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов направил официальное письмо министру обороны Сергею Шойгу

В Рязани 26-летняя девушка погибла при падении с 8-го этажа на улице Новосёлов

Трагедия произошла 31 мая в 11.38 в доме № 28 корпус 1. Рязанка скончалась до прибытия скорой помощи.

В Рязани проходит кустовая НТК молодых специалистов Роснефти

В ней принимают участие 175 молодых специалистов – все они победители и призеры региональных НТК из 23 дочерних обществ Роснефти.

В Рязани ремонтируют детские поликлиники

В этом году в Городской детской поликлинике № 6 города Рязани выполнен капитальный ремонт поликлинического отделения.

Миронов убежден, что проекту «Народный автомобиль» нет альтернативы

Председатель партии «Справедливая Россия – За правду», руководитель думской фракции СРЗП Сергей Миронов заявил, что без амбициозных, прорывных проектов с государственным участием отечественный автопром обречен на стагнацию. По информации СМИ, в Минпромторге предложили изменить подход к локализации автомобилей и перераспределить в пользу производства автокомпонентов начисление баллов, которые позволяют...

48-летний мужчина задержан за нападение в подъезде на 8-летнюю девочку

Подробности дикой истории сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Спрос на курьеров за год вырос на 59%, зарплаты также стремятся вверх — hh.ru

За последние три года развитие сервисов доставки вышло в стремительный темп, и потребность в курьерах только увеличивается.

Глава села Рубас застрелен в Дагестане

По данным СМИ, чиновник застрелен на въезде в село. Мужчина получил огнестрельное ранение груди.

Депутаты Картаполов и Красов предложили разрешить службу по контракту для судимых

Авторы предлагают разрешить служить по контракту россиянам, имеющим судимость, во время мобилизации, введения военного положения и военного времени.

В ДТП с маршруткой в центре Рязани пострадали два человека

В результате ДТП с участием маршрутки № 73 в центре Рязани пострадали два человека, сообщила пресс-служба УГИБДД Рязанской области.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации