Рязанцам предлагают новый инструмент сбережения финансов

Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект о программе долгосрочных сбережений граждан. Она направлена на защиту их интересов: благодаря участию в программе россияне смогут сформировать финансовую подушку безопасности или получать доход в будущем.

Программа предусматривает софинансирование накоплений граждан – в течение трёх лет государство будет удваивать любую сумму, вложенную участником, в пределах 36 тысяч в год. Предполагается, что воспользоваться ПДС сможет любой гражданин с 18 лет. Для этого нужно будет заключить договор с негосударственным пенсионным фондом. Сбережения будут застрахованы на 2,8 млн рублей, что вдвое больше, чем предлагают на сегодняшний день банки.

«Программа долгосрочных сбережений даст гражданам возможность сформировать и получать дополнительные гарантии финансовой стабильности в будущем», – отметил министр финансов Антон Силуанов.

В законопроекте предусмотрены стимулирующие меры для участников. Одна из них – возможность получить налоговый вычет до 52 тысяч рублей ежегодно при уплате взносов до 400 тысяч рублей в год.

Распорядиться сбережениями можно будет через определённый период участия в программе. Минимальный срок договора составит 15 лет. Но и до истечения этого времени выплаты смогут получить те, кто вышел на пенсию. Также средства можно будет забрать в любой момент при особых жизненных обстоятельствах – если требуются деньги на дорогостоящее лечение или образование детей.

На сегодняшний день, по информации рязанского отделения «Банка России», жители региона активно пользуются банковскими вкладами. Так, на 1 апреля 2023 года рязанцы хранили в банках 208,1 млрд рублей. За год сумма увеличилась на 15,8%.

Программа долгосрочных сбережений станет альтернативой банковским вкладам. В случае окончательного принятия документ вступит в силу с 1 января 2024 года.