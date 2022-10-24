Рязанцам компенсируют стоимость полиса ОСАГО для инвалидов

Инвалиды и дети-инвалиды, которым автомобиль необходим по медицинским показаниям в соответствии с программой реабилитации или абилитации, имеют право на возмещение 50% стоимости полиса ОСАГО. Такую компенсацию в текущем году получили 39 жителей Рязанской области.

Для оформления пособия инвалиду или законному представителю ребенка-инвалида необходимо подать в клиентскую службу ОПФР по Рязанской области заявление и предъявить индивидуальную программу реабилитации или абилитации, а также договор ОСАГО. Обратиться за компенсацией можно в течение всего срока действия полиса ОСАГО. В случае если заявление подает законный представитель ребенка-инвалида, то потребуется документ, подтверждающий его полномочия.

Денежные средства выплачиваются в течение 5 рабочих дней с момента принятия решения о возмещении расходов.

Напомним, что компенсация по обязательному автострахованию положена инвалидам, которым транспорт необходим по медицинскими показаниям. Если сведения о наличии медицинских показаний для приобретения транспортного средства отсутствуют, то право на указанную компенсацию нет. Выплата предоставляется по одному полису ОСАГО, в котором указано не больше трех водителей, включая самого инвалида или его законного представителя.

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