Рязанцам досрочно перечислят детские пособия

В связи с майскими праздниками жители Рязани и Рязанской области, получающие детские пособия на счета в банках, получат средства досрочно. Об этом сообщили в региональном отделении Соцфонда РФ.

29 апреля Отделение Социального фонда России по Рязанской области досрочно перечислит:

— единое пособие на детей от рождения до 17 лет и беременным женщинам;

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— ежемесячную выплату на первого ребенка до 3 лет, рожденного до 1 января 2023 года;

— «чернобыльские» выплаты;

— пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим гражданам;

— ежемесячная выплата из средств материнского капитала на детей до 3 лет;

7 мая — пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям.

Выплата может зачисляться на счет получателя в течение всего дня.

Доставка «детских» пособий через «Почту России» за праздничные дни мая будет производиться в соответствии с графиком работы конкретного почтового отделения. Его можно уточнить на почте.

Следующее перечисление пособий родителям, получившим выплату за апрель досрочно, будет произведено по стандартному графику за май в июне 2025 года.

Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения СФР по Рязанской области по номеру единого контакт-центра: 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный).