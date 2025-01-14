Рязань заняла первое место по оплате штрафов на 21–40 км/ч со скидкой 50%

Рязань заняла третье место по количеству оплаченных штрафов за нарушение ПДД в 2024 году. Рейтинг публикует Авто Mail.ru со ссылкой на исследование банка «Русский Стандарт».

Больше всего платежей на сумму 250 рублей (штраф за превышение скорости на 21–40 км/ч, оплаченный со скидкой 50%) поступило из Рязанской области (88,5%).

Средний размер оплаты штрафов в Рязани составил 371 рубль. Это в два раза меньше, чем в Нижнем Новгороде (764), но больше, чем, например, в Набережных Челнах (329).

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На первом и втором месте по оплате штрафов — жители Москвы и Санкт-Петербурга. В десятку вошли Казань, Волгоград, Нижний Новгород, Ульяновск, Вязьма, Воронеж.