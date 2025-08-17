Рязань вышла в финал конкурса «Культурная столица 2027 года»

Рязань в числе восьми городов России вышла в финал конкурса «Культурная столица 2027 года». Об этом сообщает ТАСС.
Всего на участие в конкурсе подавали заявки 26 городов. В финале за звание «Культурной столицы 2027 года» поборются Вологда, Калуга, Новосибирск, Рязань, Сочи, Ставрополь, Ульяновск и Челябинск.
Города, вышедшие в финал, готовят программы со своим видением будущего развития регионов. Представление презентаций пройдет 14 декабря в Национальном центре «Россия» в Москве.
За восьмёрку финалистов на «Госуслугах» проголосовали 150 тысяч человек.
В 2024 году статус культурной столицы получил Нижний Новгород, в 2025 — Грозный, в 2026 — Омск.