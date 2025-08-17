Рязань вышла в финал конкурса «Культурная столица 2027 года»

Рязань в числе восьми городов России вышла в финал конкурса «Культурная столица 2027 года». Об этом сообщает ТАСС.

Всего на участие в конкурсе подавали заявки 26 городов. В финале за звание «Культурной столицы 2027 года» поборются Вологда, Калуга, Новосибирск, Рязань, Сочи, Ставрополь, Ульяновск и Челябинск.

Города, вышедшие в финал, готовят программы со своим видением будущего развития регионов. Представление презентаций пройдет 14 декабря в Национальном центре «Россия» в Москве.

За восьмёрку финалистов на «Госуслугах» проголосовали 150 тысяч человек.

«Это более половины всех голосов, которые были собраны к настоящему моменту времени на «Госуслугах». Всего на текущий момент у нас более четверти миллиона голосов отдано за те или иные города, которые принимают участие в конкурсе, это более 180 тыс. граждан. То есть, в среднем, на одного нашего пользователя, на одного участника голосования приходится полтора города, скажем так», — отметила заместитель директора департамента развития инфраструктуры электронного правительства Министерства цифрового развития РФ Галина Сташевская.

В 2024 году статус культурной столицы получил Нижний Новгород, в 2025 — Грозный, в 2026 — Омск.