Рязань украсят более миллиона цветов

Более миллиона цветов украсят Рязань в весенне-летний сезон. Об этом на еженедельном заседании Правительства сообщил глава администрации города Виталий Артёмов, отвечая на вопрос губернатора Рязанской области Павла Малкова, который поступил из социальных сетей.

Осенью на центральных улицах города, а именно на площади Победы, Первомайском проспекте, у памятников Полетаеву и Маргелову, высажено 31 тысяча 750 тюльпанов, которые этой весной будут радовать рязанцев.

«Касаемо предстоящего посадочного сезона, сотрудники управления по делам территорий обновили посадочный материал в теплицах. Добавили новые сорта цветов: вербену, годецию, иберис, тимьян, традесканцию, новые сорта астры, тагетиса и бегонии», – рассказал Виталий Артёмов.

Реклама

Глава администрации города Рязани также отметил, что помимо традиционных мест высадки цветов, будут организованы новые клумбы: в Чкаловском сквере, Октябрьском сквере, Мамином сквере, круг на Васильевском проезде, ул. Станкозаводская (напротив детской библиотеки).

Также запланировано контейнерное озеленение города с использованием вазонов. Круг площади Свободы, Чкаловский и Октябрьский скверы будут оформлены в тематике Дня Победы.

«Всего планируется высадить более миллиона цветов», – подытожил свое выступление Виталий Артёмов.