Рязань стала центральной площадкой празднования Дня железнодорожника на МЖД

5 августа в Рязани на Лыбедском бульваре состоялись праздничные мероприятия, посвящённые Дню железнодорожника. Масштабное торжество собрало много гостей, среди них – работники Московской железной дороги, их семьи, жители и гости города. Центральной площадкой для проведения подобного праздника Рязань стала впервые.

На протяжении дня на празднике работало 30 тематических шатров, в каждом из них можно было узнать о деятельности служб и подразделений, обеспечивающих бесперебойную работу железной дороги, комфортную перевозку пассажиров, транспортировку грузов. На Лыбедском бульваре развернулся настоящий «город мастеров», в котором каждый желающий лично мог познакомиться с особенностями железнодорожных профессий, понаблюдать за работой специалистов РЖД, задать им интересующие вопросы.

Гости убедились: труд железнодорожников сейчас не обходится без новых технологий. Так, например, процесс ремонта путей контролируется с помощью коптеров, а запасные части для оборудования нередко печатаются на 3D-принтере. Кстати, оценить производства запчастей с его помощью все желающие смогли на месте.

– Я удивлена, что контролировать ремонт путей можно с помощью дрона, — делится впечатлениями от увиденного гостья праздника Алёна. – Уверена, что подобный «цифровой» подход серьёзно ускоряет процесс и помогает выполнять поставленные задачи качественнее!

Особое внимание детей и взрослых привлекли интерактивные зоны. На площадке комплекса, имитирующего кабину электровоза 2ЭС6, можно было попробовать себя в роли машиниста грузового поезда. Работали и другие тренажёры, благодаря которым можно побывать на рабочем месте дежурного по станции и самостоятельно отправить поезд, узнать, как работает машина, осуществляющая погрузку, попробовать себя в роли составителя поездов.

Праздник не обошёлся без поздравлений и награждения лучших работников Московской железной дороги. С приветственным словом к гостям мероприятия обратился начальник МЖД Валерий Танаев. Он отметил, что железнодорожники работают в одной команде с руководством Рязанской области на благо людей:

— Быть железнодорожником — это призвание для сильных духом и характером людей. Железнодорожники решают задачи государственного масштаба, соединяя в одно целое страну, судьбы живущих в ней людей. Преемственность славных трудовых традиций – это то наследие, благодаря которому мы уверенно идем вперёд, — сказал Валерий Танаев, адресуя особые слова благодарности ветеранам-железнодорожникам.

По словам временно исполняющего обязанности губернатора Рязанской области Павла Малкова, профессионализм и ответственное отношение железнодорожников к своему делу сделали Российские железные дороги эталоном качества.

— Только в Рязанской области расположено 124 остановочных пункта и 40 станций. Ежедневно курсируют 53 пары пригородных поездов. Более 150 предприятий региона перевозят сырье и продукцию по железной дороге. Это и нефтепродукты, цемент, минеральные удобрения, химикаты, стройматериалы и многое другое. Я рад, что между Правительством Рязанской области и РЖД выстроено тесное конструктивное взаимодействие. Много совместных планов и проектов. Будем работать вместе, эффективно, на благо людей, — заявил глава региона.

Одним из самых зрелищных событий праздника стала батутная эстафета. За звание самой сильной команды сражались работники МЖД из Рязани, Москвы, Тулы, Орла, Брянска, Курска, Смоленска и других городов. А тем, кто увлечён историей, организаторы праздника предложили в ретроспективе изучить становление Российских железных дорог. Своими глазами гости увидели форменную одежду, нагрудные знаки, телефонные аппараты и рации, старинные фонари, станционный колокол, а также книги об истории российских железных дорог возрастом более 150 лет.

Также на празднике уделили внимание экологическим проектам, которые реализует МЖД: гостям рассказали об экологичности и безопасности производственных процессов. Проверить своё здоровье и провести диагностические исследования на специальном медицинском оборудовании гости смогли благодаря площадке ЧУЗ «РЖД-Медицина». Молодёжь, гуляющая в этот день по Лыбедскому бульвару, узнала о возможностях получения образования по направлениям, связанным с железнодорожными специальностями.