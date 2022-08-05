Рязань стала центральной площадкой празднования Дня железнодорожника на МЖД

5 августа в Рязани на Лыбедском бульваре состоялись праздничные мероприятия, посвящённые Дню железнодорожника. Масштабное торжество собрало много гостей, среди них – работники Московской железной дороги, их семьи, жители и гости города. Центральной площадкой для проведения подобного праздника Рязань стала впервые.
На протяжении дня на празднике работало 30 тематических шатров, в каждом из них можно было узнать о деятельности служб и подразделений, обеспечивающих бесперебойную работу железной дороги, комфортную перевозку пассажиров, транспортировку грузов. На Лыбедском бульваре развернулся настоящий «город мастеров», в котором каждый желающий лично мог познакомиться с особенностями железнодорожных профессий, понаблюдать за работой специалистов РЖД, задать им интересующие вопросы.
Гости убедились: труд железнодорожников сейчас не обходится без новых технологий. Так, например, процесс ремонта путей контролируется с помощью коптеров, а запасные части для оборудования нередко печатаются на 3D-принтере. Кстати, оценить производства запчастей с его помощью все желающие смогли на месте.
Особое внимание детей и взрослых привлекли интерактивные зоны. На площадке комплекса, имитирующего кабину электровоза 2ЭС6, можно было попробовать себя в роли машиниста грузового поезда. Работали и другие тренажёры, благодаря которым можно побывать на рабочем месте дежурного по станции и самостоятельно отправить поезд, узнать, как работает машина, осуществляющая погрузку, попробовать себя в роли составителя поездов.
Праздник не обошёлся без поздравлений и награждения лучших работников Московской железной дороги. С приветственным словом к гостям мероприятия обратился начальник МЖД Валерий Танаев. Он отметил, что железнодорожники работают в одной команде с руководством Рязанской области на благо людей:
По словам временно исполняющего обязанности губернатора Рязанской области Павла Малкова, профессионализм и ответственное отношение железнодорожников к своему делу сделали Российские железные дороги эталоном качества.
Одним из самых зрелищных событий праздника стала батутная эстафета. За звание самой сильной команды сражались работники МЖД из Рязани, Москвы, Тулы, Орла, Брянска, Курска, Смоленска и других городов. А тем, кто увлечён историей, организаторы праздника предложили в ретроспективе изучить становление Российских железных дорог. Своими глазами гости увидели форменную одежду, нагрудные знаки, телефонные аппараты и рации, старинные фонари, станционный колокол, а также книги об истории российских железных дорог возрастом более 150 лет.
Также на празднике уделили внимание экологическим проектам, которые реализует МЖД: гостям рассказали об экологичности и безопасности производственных процессов. Проверить своё здоровье и провести диагностические исследования на специальном медицинском оборудовании гости смогли благодаря площадке ЧУЗ «РЖД-Медицина». Молодёжь, гуляющая в этот день по Лыбедскому бульвару, узнала о возможностях получения образования по направлениям, связанным с железнодорожными специальностями.