Риелтор предостерег россиян от покупки недвижимости в конце года

Генеральный директор риелторской компании Юрий Паршиков рассказал, почему не стоит покупать квартиру в последние дни 2023 года.

Недавно стало известно, что Центробанк планируют повысить ключевую ставку и ставки по льготным ипотечным программам на новостройки. На фоне этого россияне могут принять решение купить квартиры сейчас на более выгодных условиях, однако, предупредил Паршиков, это большое заблуждение.

«Нужно подождать, если хотите купить квартиру в новостройке. Если планируете приобретать «вторичку», то она подскочила в цене, достигнув исторического максимума, и покупать сейчас я ее тоже не рекомендую», — рассказал эксперт в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

По словам Паршиков, застройщики рассчитывают на панику из-за повышения ключевой ставки, поэтому и поднимают стоимость. Чем выше спрос, отметил он, тем выше цена.

Риелтор подчеркнул, что в зимний период цены на квартиры, как правило, не снижаются. При этом к весне стоимость недвижимости может упасть на 10% или даже 15%.