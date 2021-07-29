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Четверг, 29 июля, 2021
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РГАТУ прошёл государственную аккредитацию

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РГАТУ прошёл государственную аккредитацию
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Рязанский государственный агротехнологический университет успешно прошел государственную аккредитацию образовательной деятельности. Об этом сообщает группа вуза ВКонтакте.

— Согласно приказу Рособрнадзора № 1027 от 23.07.2021 года, университет подтвердил статус образовательной организации с высоким уровнем качества реализуемых образовательных программ, — говорится в сообщении.

Экспертная комиссия Рособрнадзора проверила качество содержания образовательных программ (учебные планы, рабочие программы дисциплин, практик, государственной итоговой аттестации и другие компоненты) и условия их реализации — материально-техническую базу, информационно-библиотечные ресурсы, кадровое обеспечение, электронную информационную образовательную среду и структуру официального сайта вуза.

Государственную аккредитацию образовательной деятельности университета по всем реализуемым образовательным программам среднего профессионального и всех уровней высшего образования — бакалавриат, специалитет, магистратура и аспирантура — продлили на максимально возможный срок — до 2027 года.

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