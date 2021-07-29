РГАТУ прошёл государственную аккредитацию

Рязанский государственный агротехнологический университет успешно прошел государственную аккредитацию образовательной деятельности. Об этом сообщает группа вуза ВКонтакте.
Экспертная комиссия Рособрнадзора проверила качество содержания образовательных программ (учебные планы, рабочие программы дисциплин, практик, государственной итоговой аттестации и другие компоненты) и условия их реализации — материально-техническую базу, информационно-библиотечные ресурсы, кадровое обеспечение, электронную информационную образовательную среду и структуру официального сайта вуза.
Государственную аккредитацию образовательной деятельности университета по всем реализуемым образовательным программам среднего профессионального и всех уровней высшего образования — бакалавриат, специалитет, магистратура и аспирантура — продлили на максимально возможный срок — до 2027 года.