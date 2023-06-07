Реконструкцию Рязанского ТЮЗа планируют завершить досрочно в 2023 году

В этом году планируется досрочно завершить реконструкцию основного здания Рязанского областного театра юного зрителя.

Реализацию нацпроекта «Культура» обсудили в режиме ВКС на совещании зампреда правительства России Татьяны Голиковой. В мероприятии участвовали, в частности, министр культуры РФ Ольга Любимова и губернатор Рязанской области Павел Малков.

По словам Татьяны Голиковой, на данный момент все показатели нацпроекта выполнены в полном объёме в соответствии с планом.

В 2023 году в регионе по нацпроекту планируют досрочно завершить реконструкцию основного здания областного театра юного зрителя. Строятся 3 сельских дома культуры, идёт капремонт 2 ДК и 4 музеев, капремонт рязанского Дворца культуры и искусства, реконструкция и капремонт 4 детских школ искусств.

Театр драмы и музыкальный театр, 9 школ искусств, 6 музеев, 7 библиотек ждёт переоснащение. Уже приобретён автоклуб для обслуживания сельского населения.

Ведётся большая работа по повышению квалификации работников культуры, лучшим сельским учреждениям и их работникам оказывается господдержка. Мероприятия нацпроекта в Рязанской области реализуются в соответствии с дорожной картой.

Ольга Любимова положительно оценила проводимую в Рязанской области работу по реновации муниципальных и региональных учреждений. К примеру, в минувшем году досрочно завершены работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Драматический театр» в Рязани.