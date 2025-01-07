Ребёнка в пижаме нашли на улице в Рождественскую ночь в Петербурге

На проспекте Маршала Блюхера в Санкт-Петербурге в Рождественскую ночь нашли ребёнка в одной пижаме, сообщает 78.ru.

По данным источника, 9-летний мальчик страдает аутизмом. Его доставили в больницу, а затем отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

Сообщается, что мальчик дождался, пока мать заснёт, достал ключ от двери из куртки и убежал из квартиры. Женщина проснулась и не обнаружив сына позвонила в полицию.

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Позднее представители экстренных служб сообщили петербурженке, что её сын нашёлся.