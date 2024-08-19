Половые мифы, связанные с воздержанием, порой пугают последствиями, такими как импотенция, опущение тазовых органов и преждевременное старение кожи. Отделить правду от вымысла помогла Ольга Уланкина, акушер-гинеколог и эксперт лаборатории «Гемотест». В беседе с Life.ru она развенчала три распространенных мифа.

Миф 1: Длительное воздержание вызывает гинекологические заболевания у женщин

Одним из распространенных заблуждений является мнение, что отсутствие половой жизни может привести к развитию миом, полипов и эндометриоза. Однако, Уланкина опровергает это: указанные заболевания возникают по генетическим причинам и в результате других факторов, таких как воспалительные процессы и эндокринные нарушения, но не от отсутствия секса.

Также бытует мнение, что воздержание вызывает пролапс тазовых органов. На самом деле, это состояние чаще связано с возрастом, тяжелыми родами и другими факторами, а не с частотой половых актов.

Миф 2: Мужское воздержание ведет к простатиту и импотенции

Мужчины часто переживают, что длительное воздержание приведет к застою крови и секрета простаты, что может вызвать дискомфорт и даже простатит. Однако, главными факторами риска простатита являются сидячий образ жизни, инфекции и другие причины, не связанные напрямую с воздержанием. Эректильная дисфункция может возникнуть, но чаще это связано с психологическими факторами, такими как неуверенность в себе.

Миф 3: Отсутствие секса портит характер и ухудшает самочувствие

Сексуальная активность способствует выработке «гормонов счастья», таких как окситоцин и серотонин, что улучшает настроение и снижает уровень стресса. Однако, это состояние можно достичь и другими способами, такими как занятия спортом или творчество. Психологический фактор, связанный с ощущением востребованности и защищенности, играет ключевую роль в восприятии отсутствия половой жизни.

В конечном итоге, влияние воздержания на здоровье зависит от индивидуальных особенностей и настроя человека, а не от самого факта отсутствия секса.