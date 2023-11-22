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Рассказ об уникальных экспонатах дымковской игрушки из коллекции Рязанского художественного музея

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В рамках рубрики «День шедевра» рассказываем о народных промыслах России, представленных в Рязанском художественном музее.

 Сегодня поговорим о дымковской игрушке.  В Дымковской слободе, расположенной под Вяткой, издревле лепили игрушки из глины – барышень и кавалеров, животных. Их продавали на ярмарке, которая традиционно проходила весной. Почти все предметы  имели не только декоративную функцию, но и практическую. Ярмарка проходила три дня, и всё это время Дымка погружалась в атмосферу громкого свиста.  Звуки свистулек отпугивали злых духов.

 Традиция жива до сих пор. Мастерицы из местной глины  создают невероятно выразительные образы.  Затем игрушку просушивают, обжигают, белят и начинают расписывать красками. Роспись дымковской игрушки нарядна. На белом фоне  при помощи разноцветных полос, кружочков и точек, расцветают цветы.

В коллекции Рязанского художественного музея представлены удивительные образы – кормилица, водоноска, невиданные животные.

Говорят, что если в доме есть дымковская игрушка, то там всегда тепло и свет.

Рассказ об уникальных экспонатах дымковской игрушки из коллекции Рязанского художественного музея
Рассказ об уникальных экспонатах дымковской игрушки из коллекции Рязанского художественного музея
Рассказ об уникальных экспонатах дымковской игрушки из коллекции Рязанского художественного музея
Рассказ об уникальных экспонатах дымковской игрушки из коллекции Рязанского художественного музея
Рассказ об уникальных экспонатах дымковской игрушки из коллекции Рязанского художественного музея
Рассказ об уникальных экспонатах дымковской игрушки из коллекции Рязанского художественного музея
Рассказ об уникальных экспонатах дымковской игрушки из коллекции Рязанского художественного музея
Рассказ об уникальных экспонатах дымковской игрушки из коллекции Рязанского художественного музея
Рассказ об уникальных экспонатах дымковской игрушки из коллекции Рязанского художественного музея
Рассказ об уникальных экспонатах дымковской игрушки из коллекции Рязанского художественного музея
Рассказ об уникальных экспонатах дымковской игрушки из коллекции Рязанского художественного музея
Рассказ об уникальных экспонатах дымковской игрушки из коллекции Рязанского художественного музея
Рассказ об уникальных экспонатах дымковской игрушки из коллекции Рязанского художественного музея

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