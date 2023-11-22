Рассказ об уникальных экспонатах дымковской игрушки из коллекции Рязанского художественного музея

В рамках рубрики «День шедевра» рассказываем о народных промыслах России, представленных в Рязанском художественном музее.

Сегодня поговорим о дымковской игрушке. В Дымковской слободе, расположенной под Вяткой, издревле лепили игрушки из глины – барышень и кавалеров, животных. Их продавали на ярмарке, которая традиционно проходила весной. Почти все предметы имели не только декоративную функцию, но и практическую. Ярмарка проходила три дня, и всё это время Дымка погружалась в атмосферу громкого свиста. Звуки свистулек отпугивали злых духов.

Традиция жива до сих пор. Мастерицы из местной глины создают невероятно выразительные образы. Затем игрушку просушивают, обжигают, белят и начинают расписывать красками. Роспись дымковской игрушки нарядна. На белом фоне при помощи разноцветных полос, кружочков и точек, расцветают цветы.

В коллекции Рязанского художественного музея представлены удивительные образы – кормилица, водоноска, невиданные животные.

Говорят, что если в доме есть дымковская игрушка, то там всегда тепло и свет.