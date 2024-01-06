Суббота, 6 января, 2024
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Рассказ об иконе «Рождество Христово» из коллекции Рязанского художественного музея

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Первая передача «Дня шедевра» в 2024 году была записана 6 января, в Рождественский сочельник. В этот необычный день старший научный сотрудник Рязанского художественного музея Мария Киселева рассказала об иконе 16 века «Рождество  Христово».

 — Рождество Христово — один из главных сюжетов Евангелия. Он рассказывает о непорочном рождении Иисуса Христа. Согласно Писанию, Дева Мария родила младенца в пещере, которая служила хлевом для скота. В центре древней деревянной иконы 16 века, представленной в экспозиции Рязанского художественного музея,  Мария, которая буквально недавно стала Божественной Матерью.  Младенец Иисус  в яслях. Его согревает дыхание тельца и осла.  Волхвы склонились и подносят свои дары – золото, ладан и смирну. Путь волхвам указала Вифлеемская звезда, которая также занимает центральную часть экспозиции иконы.

звезда… пришла и остановилась над местом, где был Младенец… и войдя в дом, увидели Младенца с Мариею, Матерью Его, и, пав, поклонились Ему; и, открыв сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну (Мф 2:11).

 — Есть страны, где люди от века не знают ни вьюг, ни сыпучих снегов;

Там только нетающим снегом сверкают Вершины гранитных хребтов…

 Цветы там душистее, звезды — крупнее. Светлей и нарядней весна,

И ярче там перья у птиц, и теплее там дышит морская волна…

В такой-то стране ароматною ночью, При шепоте лавров и роз,

Свершилось желанное чудо воочью: Родился Младенец-Христос!

Рассказ об иконе «Рождество Христово» из коллекции Рязанского художественного музея
Рассказ об иконе «Рождество Христово» из коллекции Рязанского художественного музея
Рассказ об иконе «Рождество Христово» из коллекции Рязанского художественного музея
Рассказ об иконе «Рождество Христово» из коллекции Рязанского художественного музея
Рассказ об иконе «Рождество Христово» из коллекции Рязанского художественного музея
Рассказ об иконе «Рождество Христово» из коллекции Рязанского художественного музея
Рассказ об иконе «Рождество Христово» из коллекции Рязанского художественного музея
Рассказ об иконе «Рождество Христово» из коллекции Рязанского художественного музея

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