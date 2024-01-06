Рассказ об иконе «Рождество Христово» из коллекции Рязанского художественного музея

Первая передача «Дня шедевра» в 2024 году была записана 6 января, в Рождественский сочельник. В этот необычный день старший научный сотрудник Рязанского художественного музея Мария Киселева рассказала об иконе 16 века «Рождество Христово».

— Рождество Христово — один из главных сюжетов Евангелия. Он рассказывает о непорочном рождении Иисуса Христа. Согласно Писанию, Дева Мария родила младенца в пещере, которая служила хлевом для скота. В центре древней деревянной иконы 16 века, представленной в экспозиции Рязанского художественного музея, Мария, которая буквально недавно стала Божественной Матерью. Младенец Иисус в яслях. Его согревает дыхание тельца и осла. Волхвы склонились и подносят свои дары – золото, ладан и смирну. Путь волхвам указала Вифлеемская звезда, которая также занимает центральную часть экспозиции иконы.

звезда… пришла и остановилась над местом, где был Младенец… и войдя в дом, увидели Младенца с Мариею, Матерью Его, и, пав, поклонились Ему; и, открыв сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну (Мф 2:11).

— Есть страны, где люди от века не знают ни вьюг, ни сыпучих снегов;

Там только нетающим снегом сверкают Вершины гранитных хребтов…

Цветы там душистее, звезды — крупнее. Светлей и нарядней весна,

И ярче там перья у птиц, и теплее там дышит морская волна…

В такой-то стране ароматною ночью, При шепоте лавров и роз,

Свершилось желанное чудо воочью: Родился Младенец-Христос!