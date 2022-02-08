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Вторник, 8 февраля, 2022

 Рассказ о картине «Пастушки» из Рязанского художественного музея

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 Рассказ о картине «Пастушки» из Рязанского художественного музея

7info7
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В рамках проекта «День шедевра» мы продолжаем знакомить вас с живописными полотнами Рязанского художественного музея.

О картине Владимира Маковского «Пастушки» рассказывает старший научный сотрудник музея Мария Киселёва.

 — Я очень люблю это произведение за мягкий и сдержанный колорит. Герои произведения крестьянские дети, которым доверили серьезную работу… И  они, конечно, блестяще справляются.  Самый старший что-то мастерит из дерева, а товарищи наблюдают за происходящим.

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Может быть, он вырежет свистульку, может быть дудочку… а может и рогатку. Мальчишки всегда остаются мальчишками.

Автор картины с необыкновенной теплотой и уважением относится к своим юным героям. Это читается в названии.

Рядом с «Пастушками» всегда невероятно комфортно и уютно. Приходите к нам в музей и сами в этом убедитесь.

 Рассказ о картине «Пастушки» из Рязанского художественного музея
 Рассказ о картине «Пастушки» из Рязанского художественного музея
 Рассказ о картине «Пастушки» из Рязанского художественного музея
 Рассказ о картине «Пастушки» из Рязанского художественного музея
 Рассказ о картине «Пастушки» из Рязанского художественного музея
 Рассказ о картине «Пастушки» из Рязанского художественного музея
 Рассказ о картине «Пастушки» из Рязанского художественного музея
 Рассказ о картине «Пастушки» из Рязанского художественного музея
 Рассказ о картине «Пастушки» из Рязанского художественного музея
 Рассказ о картине «Пастушки» из Рязанского художественного музея

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