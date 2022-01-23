-6.5 C
Рязань
Воскресенье, 23 января, 2022
spot_img
На главнуюНовости мира

Раскрыты подробности нападения собаки на 4-летнего мальчика в Коломне

Александр Ильин

В городе Коломна Московской области собака породы Хаски, гулявшая без хозяина, набросилась на 4-летнего мальчика. «Московский Комсомолец» раскрыл детали происшествия. 

Инцидент случился утром 21 января. Многодетная мать, воспитывающая 8-летнюю девочку и двух сыновей 9 и 4 лет, провожала дочь в школу. Затем она вместе с мальчиками направилась к скверу имени Зайцева. 

Здесь им навстречу выбежала Хаски, без ошейника и хозяина. Собака набросилась на 4-летнего ребёнка и вцепилась ему в лицо. Мать начала бить животное и кричать. В итоге пёс убежал. 

Реклама

Лицо мальчика истекало кровью, его немедленно доставили в больницу. Челюстно-лицевые хирурги провели операцию по пересадке кожи. Сейчас состояние пациента оценивается как стабильно хорошее. 

По факту случившегося ГСУ СК по Московской области начала проверку.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,883ЧитателиЧитать
1,517ЧитателиЧитать
spot_img