Раскрыты подробности нападения собаки на 4-летнего мальчика в Коломне

В городе Коломна Московской области собака породы Хаски, гулявшая без хозяина, набросилась на 4-летнего мальчика. «Московский Комсомолец» раскрыл детали происшествия.

Инцидент случился утром 21 января. Многодетная мать, воспитывающая 8-летнюю девочку и двух сыновей 9 и 4 лет, провожала дочь в школу. Затем она вместе с мальчиками направилась к скверу имени Зайцева.

Здесь им навстречу выбежала Хаски, без ошейника и хозяина. Собака набросилась на 4-летнего ребёнка и вцепилась ему в лицо. Мать начала бить животное и кричать. В итоге пёс убежал.

Реклама

Лицо мальчика истекало кровью, его немедленно доставили в больницу. Челюстно-лицевые хирурги провели операцию по пересадке кожи. Сейчас состояние пациента оценивается как стабильно хорошее.

По факту случившегося ГСУ СК по Московской области начала проверку.