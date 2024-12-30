Раскрыты детали гибели экс-футболиста сборной России Бугаева на СВО

Бывший футболист сборной России Алексей Бугаев пробыл в зоне боевых действий около двух месяцев, пишет телеграм-канал Baza .

По его данным, спортсмен служил на линии боевого соприкосновения в составе подразделения «Шторм-V». Он погиб в конце ноября — начале декабря в возрасте 43 лет.

«Экс-футболист получил осколочное ранение в голову, ему оторвало руку», — говорится в посте.

Сейчас родственники ждут, когда его тело эвакуируют и отправят для захоронения.

Кроме того, как стало известно, Бугаев подписал контракт еще до приговора, находясь в СИЗО по обвинению в сбыте наркотиков. Ему назначили девять с половиной лет тюремного заключения.