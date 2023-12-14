Рязанца убили и залили бетоном из-за автомобиля

Железнодорожным МСО г. Рязань и отделом криминалистики СУ СК России по Рязанской области во взаимодействии с УУР УМВД России по Рязанской области раскрыто неочевидное убийство жителя г. Рязани, 1981 г.р., который пропал без вести в июле 2023 года.

В ходе следствия установлено, что пропавший приезжал к знакомому, проживавшему в Московской области. Следователи, криминалисты и оперативные сотрудники полиции выехали по имеющемуся адресу и при тщательном осмотре в одной из надворных построек обнаружили тело пропавшего с огнестрельными ранениями.

В целях сокрытия преступления злоумышленники закопали тело мужчины в землю, а сверху залили толстым слоем бетона. В доме были обнаружены следы и предметы, свидетельствующие о совершении в нем убийства, под домом – тайник, в котором были спрятаны узлы и агрегаты разобранного автомобиля потерпевшего. Кроме того, в другом населенном пункте обнаружено и изъято орудие преступления – пистолет.

Результаты указанных следственных действий позволили установить, что убийство было совершено знакомыми потерпевшего с целью завладения его автомобилем и последующей продажи транспортного средства на запчасти. Один из них – житель г. Рязани, 1967 г.р. – был задержан и на основании ходатайства следователя 6 декабря 2023 года заключен под стражу, ему предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений). Второй – житель Московской области, 1975 г.р. – умер в ноябре 2023 года, обстоятельства его смерти проверяются в ходе следствия.

По уголовному делу продолжается проведение процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.