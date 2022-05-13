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Пятница, 13 мая, 2022

Раскрыты подробности таинственной пропажи молодой мамы в Екатеринбурге

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Раскрыты подробности таинственной пропажи молодой мамы в Екатеринбурге

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В полиции рассказали подробности таинственной пропажи молодой мамы двоих детей Кристины Кель в Екатеринбурге, пишет E1.RU.

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Сообщается, что 22-летнюю девушку нашли 13 мая живой и здоровой. Источник уточнил, что все это время она находилась в Тюмени.

«Она сообщила, что противоправных действий в ее отношении совершено не было», —рассказали в пресс-группе полиции Екатеринбурга.

Девушка пояснила, что поругалась с мужем и на попутках уехала в Тюмень. Ее нашли ее в Тобольске. Молодая мама знала, что ее ищут, видела СМС, но не отвечала. Она заявила, что не планирует возвращаться в Екатеринбург и останется пока в Тюмени.

Как стало известно ранее, в День Победы девушка ушла за газировкой, а мужу оставила загадочную записку. Первым подозреваемым в этом деле стал муж, его проверили на детекторе лжи. После окончания школы девушка не училась, а замужем она уже второй раз. Ее знакомые уверены, что молодая мама просто гуляла в другом городе, и это не первый ее побег.

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