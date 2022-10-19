Среда, 19 октября, 2022
7info

Путин ввёл несколько уровней готовности в российских регионах

На главнуюНовости мира

Президент России Владимир Путин ввёл разные уровни готовности в российских регионах. Соответствующий Указ опубликован на сайте Кремля.

Максимальный уровень реагирования вводится на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.

Средний уровень реагирования вводится в регионах, граничащих с Украиной. Это: Крым, Севастополь, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Ростовская области.

В остальных регионах ЦФО, ЮФО, в том числе в Рязанской области, будет действовать уровень повышенной готовности.

В оставшихся регионах России вводится режим «базовой готовности».

Путин ввёл несколько уровней готовности в российских регионах
Путин ввёл несколько уровней готовности в российских регионах
Путин ввёл несколько уровней готовности в российских регионах
Путин ввёл несколько уровней готовности в российских регионах
Путин ввёл несколько уровней готовности в российских регионах
Путин ввёл несколько уровней готовности в российских регионах

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 4 (912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7/