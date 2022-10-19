Путин ввёл несколько уровней готовности в российских регионах

Президент России Владимир Путин ввёл разные уровни готовности в российских регионах. Соответствующий Указ опубликован на сайте Кремля.
Максимальный уровень реагирования вводится на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.
Средний уровень реагирования вводится в регионах, граничащих с Украиной. Это: Крым, Севастополь, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Ростовская области.
В остальных регионах ЦФО, ЮФО, в том числе в Рязанской области, будет действовать уровень повышенной готовности.
В оставшихся регионах России вводится режим «базовой готовности».
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