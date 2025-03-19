Президент России Владимир Путин наградил бойца СВО из Клепиковского района. Об этом сообщает издательство «Пресса».
Сергей из Тумы хотел заключить контракт с Минобороны с первого дня проведения СВО. Решил идти добровольцем, близким о принятом решении не сказал, чтобы не отговаривали.
На передовой Сергея распределили в штурмовики. Он оказался одним из самых возрастных бойцов, потому получил позывной «Старый».
Сейчас Сергей на «КамАЗе» доставляет грузы в зоне СВО, патрулирует территорию. Недавно он приезжал в Клепиковский район за гуманитарным грузом.
Президент РФ Владимир Путин вручил Сергею медаль Суворова как отличившемуся в зоне СВО.