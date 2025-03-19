Президент России Владимир Путин наградил бойца СВО из Клепиковского района. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Сергей из Тумы хотел заключить контракт с Минобороны с первого дня проведения СВО. Решил идти добровольцем, близким о принятом решении не сказал, чтобы не отговаривали.

«Я плакала, когда узнала о решении мужа. Несмотря на то, что очень переживаю, горжусь Сергеем. Он настоящий герой», – сказала супруга Сергея.

На передовой Сергея распределили в штурмовики. Он оказался одним из самых возрастных бойцов, потому получил позывной «Старый».

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Сейчас Сергей на «КамАЗе» доставляет грузы в зоне СВО, патрулирует территорию. Недавно он приезжал в Клепиковский район за гуманитарным грузом.

Президент РФ Владимир Путин вручил Сергею медаль Суворова как отличившемуся в зоне СВО.