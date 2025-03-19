Среда, 19 марта, 2025
2 C
Рязань
Screenshot
Общество

Путин наградил бойца СВО из Клепиковского района

Анастасия Мериакри

Президент России Владимир Путин наградил бойца СВО из Клепиковского района. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Сергей из Тумы хотел заключить контракт с Минобороны с первого дня проведения СВО. Решил идти добровольцем, близким о принятом решении не сказал, чтобы не отговаривали.

«Я плакала, когда узнала о решении мужа. Несмотря на то, что очень переживаю, горжусь Сергеем. Он настоящий герой», – сказала супруга Сергея.

На передовой Сергея распределили в штурмовики. Он оказался одним из самых возрастных бойцов, потому получил позывной «Старый».

Реклама

Сейчас Сергей на «КамАЗе» доставляет грузы в зоне СВО, патрулирует территорию. Недавно он приезжал в Клепиковский район за гуманитарным грузом. 

Президент РФ Владимир Путин вручил Сергею медаль Суворова как отличившемуся в зоне СВО.

Материалы рубрики