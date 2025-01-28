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Специальная военная операция

Путин: конфликт на Украине может завершиться через два месяца

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Конфликт на Украине может завершиться через полтора-два месяца, если у Киева закончатся спонсорские деньги и патроны, заявил президент Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину  на телеканале «Россия 1».

Глава государства отметил, что готов выделить людей, которые будут вести переговоры с Владимиром Зеленским, если он захочет в них участвовать.

При этом, по словам российского лидера, Киев должен отменить указ о запрете вести мирный диалог с Москвой, это может сделать председатель Рады.  

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Путин подчеркнул, что Россия может вести переговоры с кем угодно, однако Зеленский не имеет права ничего подписывать, поскольку утратил легитимность.

Он добавил, что Москва во время возможных переговоров с Киевом будет добиваться того, что соответствует ее интересам.

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© Информационное агентство 7info

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