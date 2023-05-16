Путешествие в мир креативного бизнеса: в России пройдёт фестиваль молодых предпринимателей в сфере творческих индустрий

15 мая началась регистрация участников «СтартАрт» — фестиваля молодых предпринимателей в сфере креативных индустрий, где вместе с единомышленниками молодёжь сможет создать новые уникальные медиапродукты. Это особенный проект для креативного кластера участников трека Росмолодёжь.Бизнес Федерального агентства по делам молодёжи («Росмолодёжь»).

13 — 20 августа 2023 года в Крыму и Севастополе состоится фестиваль для фотографов, видеооператоров, режиссёров, ведущих, ди-джеев, дизайнеров, SMM-специалистов, ИT-специалистов, модельеров, урбанистов и блогеров. Участники получат возможность объединиться в бизнес-сообщество, обменяться опытом и расширить контакты, встретятся с топовыми предпринимателями России, поучаствуют в мастер-классах, лекциях и воркшопах. Во время фестиваля можно будет познакомиться со стратегиями развития и продвижения бренда, узнать тонкости ребрендинга, научиться создавать промо-ролики, информационный контент, подкасты и даже туристические маршруты.

Отбор участников будет проходить на основе конкурса. Для этого необходимо заполнить анкету на участие во ФГАИС «Молодёжь России», прикрепив ссылку на портфолио, творческие работы и мотивационное эссе. Возраст участников — от 18 до 35 лет.

Проект станет исследовательской площадкой для предпринимательской деятельности в Республике Крым и Севастополе, сокращения диспропорций социально-экономического развития регионов России за счет обмена опытом. А также вовлечёт молодёжь во Всероссийскую программу по развитию молодёжного предпринимательства и содействует узнаваемости отечественных брендов.

Советник главы Росмолодёжи Олег Макаров считает, что именно креативные индустрии становятся сегментом, в котором потенциал появления новых компаний и индивидуальных предпринимателей особенно высок: «Это происходит как в силу большого числа самих креативных секторов, так и в силу необходимости создания новых интеллектуальных продуктов взамен ушедших с российского рынка аналогов. Для этих целей требуется, с одной стороны, объединение усилий профильных органов исполнительной власти, предприятий, экспертного сообщества и специализированных организаций, с другой стороны – вовлеченность молодёжной аудитории. Уверен, что Фестиваль станет местом, где это объединение произойдёт максимально эффективно и практика будет тиражирована на другие регионы России».

Он рассказал, что Росмолодёжь планирует решить ряд конкретных кейсов по продвижению местных и локальных предприятий. Например, мясокомбинат «Дружба народов» разработает дизайн-концепцию с описанием ключевых графических решений, форматов и каналов продвижения, а предприниматели индустрии моды Республики Крым (которых насчитывается несколько десятков) разработают концепцию фестиваля крымского дизайна с опорой на реальные кейсы.

Зарегистрироваться можно по ссылке.

Возрастное ограничение 18+